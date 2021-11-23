Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanı ve CHP Milletvekili Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi.

CHP Milletvekilliği, Cumhuriyet Senato üyeliği ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Hasan Fehmi Güneş'in öldüğünü CHP'li milletvekilleri duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, "Partimizin değerlerinden önceki dönemler milletvekilimiz ve İçişleri Bakanlarımızdan kıymetli ağabeyimiz #HasanFehmiGüneş’i kaybettik. Ailesine, partimize ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" derken, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, "Hasan Fehmi Ağabeyin vefatına çok üzüldüm. Yürekli, yiğit bir siyasetçiydi. Faşizmin kanlı ve karanlık oyunlarını bozmak için yeri geldi hayatını ortaya koydu. Yaşamın hakkını verdi. Allah rahmet eylesin. Büyük ailemiz CHP’ye ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hasan Fehmi Güneş kimdir?

Hasan Fehmi Güneş, 1934 senesinde Adapazarı'nda dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Serbest avukatlık, Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı, Sakarya Mühendislik Akademisi Öğretim Görevliliği, Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyeliği yaptı.

XVIII. ve XXII. dönem İstanbul Milletvekiliği ve İçişleri Bakanlığı yaptı.

Bakanlığı dönemindeki Mısır Büyükelçiliği baskını

13 Temmuz 1979’da, Ankara’daki Mısır Büyükelçiliği dört Filistinli Mervan Sebanu, Muhammed Ali Zerad, Mustafa Beşeyşi ve Hüseyin Abdullah tarafından basılmıştı. İki polisi şehit olurken, Mısır Büyükelçisi Ahmet Kemal Ulema’nın yanı sıra 7’si Türk, 20 kişi rehin alınmıştı. 45 saat süren baskın, dönemin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş’in iknasıyla sona ermişti.

Mervan, Sebanu “Teslim olursak polis bizi vurur, buradan sağ çıkamayız” demiş, Güneş de “Ben tek başıma gelip, sizi kendi arabamla alacağım" demişti.

Filistinliler bu teklife olumlu yanıt vermişti. Güneş, tek başına yürüyerek büyükelçiliğe girmiş, arkasından makam aracı gelmişti. 4 gerilla elçilik balkonuna çıkmış, Mervan, Güneş'in boynuna sarılmış ve öpmüştü. Güneş de gerillaları makam aracına bindirip yargıya teslim etmişti. 22 yıl cezaevinde kalan Filistinliler sonrasında sınır dışı edilmişti.

Güneş, "öpüşme" ile sonlanan rehin durumunun ardınan eleştirilerin hedefi olmuş, daha sonra yaptığı açıklamada, "En büyük mutluluk, onca rehineyi kurtarmaktı" demişti.

Aynur Aydan'la ilişkisi ortaya çıkınca istifa etmişti

Fehmi Güneş, 1979'da eski sinema oyuncusu ve şarkıcı Aynur Aydan ile yaşadığı 6 aylık ilikisi ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kalmıştı. Gazetelerin o dönemde "bakan düşüren kadın" olarak yazdığı Aydan, 2017'de yaptığı açıklamada ise, "Hasan Fehmi'yi çok özledim; gelse ölene kadar bakarım" demişti.