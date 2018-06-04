Eski İçişleri Bakanı Ala: ABD ve Rusya, Erdoğan'dan fikir almak zorunda kalıyor

Eski İçişleri Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Adayı Efkan Ala Türkiye'nin Ortadoğu'da, Balkanlarda ve dünyada önemli bir aktör haline geldiğini savunarak "Bugün bu coğrafyalarda faaliyette bulunmak isteyen ABD, Rusya gibi büyük güçler önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan fikir almak zorunda kalıyor" dedi.

AKP Bursa Milletvekili Adayı Efkan Ala, seçim çalışmalarını, Mudanya İlçesinde sürdürdü. Ala, Mudanya Erzumlulular Derneği’nin düzenlediği iftar programına katıldı.

"ABD, Rusya Erdoğan’dan fikir almak zorunda kalıyor"

Programda bir konuşma yapan Ala, Türkiye’nin son yıllarda aldığı mesafeyle bütün İslam coğrafyasında, Ortadoğu'da, Balkanlarda ve dünyada önemli bir aktör haline geldiğini söyledi. Ala, "Bugün bu coğrafyalarda faaliyette bulunmak isteyen ABD, Rusya gibi büyük güçler önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan fikir almak zorunda kalıyor" dedi.

"Başka bir İslam ülkesi bunu başaramaz"

Ala, "Geçtiğimiz sene G20 dönem başkanlığını üstlenerek, Antalya’da bir zirve düzenledik. Amacımız bunun daha da ötesine de geçerek, dünyanın güçlü 10 devleti arasına girmektir. Bunu başka bir İslam ülkesi başaramaz. Çünkü biz, en güçlü, en demokratik, ekonomisi en güçlü İslam ülkesiyiz. Dünya petrol rezervlerinin 3te 2'si İslam ülkelerinde fakat biz petrol sahibi olmadığımız halde en güçlü İslam ülkesiyiz, bunu da sizin sandıkta koyduğunuz istikrar iradesiyle sağlıyoruz. Bizim petrol kuyularımız yok ama sandığımız var. Sandığın ortaya koyduğu yönetim anlayışı, petrolün yapamadığını yaptı ve bizi bu noktalara getirdi. Gelecek dönemde sizlerin de desteğiyle daha ileri noktalara gideceğiz" diye konuştu.

"Parasını vererek alamadığımız silahları artık kendimiz üretiyoruz"

Türkiye’nin savunma sanayinde çok önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Ala, "Eskiden parasını vererek alamadığımız silahları artık kendimiz yapıyoruz. İnsansız hava araçları, taarruz helikopterleri, tanklar yapıyoruz. Bizim insan gücümüz buna müsait, Türkiye’nin gücü buna müsait, yeter ki uygun iklim oluşsun. Bu iklimi bize sağlayan sizin sandıkta gösterdiğiniz istikrar iradesidir, sizin her birinizin iradesinin Türkiye’de başardıkları bunlardır. Şu an dünyadaki en büyük 10 projenin 5'i Türkiye’de. Fırsatımız var, imkanımız var, gelecek dönemlerde daha da büyük projelerle daha da güçlü Türkiye’ye emin adımlarla yürüyeceğiz" diye konuştu.



Ala, Bursa’nın birçok ülkenin ticaret hacminden daha fazla ticaret hacmine sahip olduğunu söylerek, “Bursa’da 5 katrilyona yakın kamu yatırımı yaptık. Bursa’nın ihracat gelirini 2 milyar dolardan 14 milyar dolara çıkardık. Dünyada 100 ülkenin gerçekleştiremediğini Bursa tek başına gerçekleştiriyor. Bursa’nın başardıkları dünyaya örnek oluyor" dedi.