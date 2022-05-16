Eski İçişleri Bakanı Aksu: Sakın kimse alınmasın, devlete küsülmez

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Valiler Kararnamesi'ndeki değişikliklere ilişkin olarak, "Sakın kimse alınmasın, devlete küsülmez" yorumunu yaptı.

Aksu, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuştu. Donat yazısında, "Abdulkadir Aksu ile birlikteydik... Eski İçişleri Bakanı... Televizyon izliyorduk. Spiker, 'Cumhurbaşkanlığı kararnamesi' dedi. Ve vali isimlerini söylemeye başladı. Kimi vali... Başka bir ile atanmıştı. Kimi de... Mülkiye Başmüfettişliği'ne. Bazı kaymakam ya da üst bürokrat... Valiliğe. Çoğunu tanıyoruz... Yakından... Anılarımız da var. Abdulkadir Aksu ise hepsini tanıyor... Dedi ki: Eskiden, Merkez Valiliği vardı... Şimdi yok... Görevden alınan vali, Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanıyor... Yerinde bir uygulama. Sakın kimse alınmasın... Devlete küsülmez... Bugün Mülkiye Başmüfettişi olanı, zamanı gelir ve devlet yeniden değerlendirir." ifadesini kullandı.