Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın 'FETÖ'den yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 'FETÖ'den tutuklu bulunan damadı Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay, Mustafa Şevki Kavurmacı'ya da 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ömer Faruk Kavurmacı'nın cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, 'FETÖ'nün iş dünyası yapılanması (TUSKON) davasından dosyaları ayrılan Ömer Faruk Kavurmacı, Mustafa Şevki Kavurmacı ve Ahmet Sait Kavurmacı'nın yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, "FETÖ Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Ömer Faruk Kavurmacı'yı 8 yıl 9 ay, Mustafa Şevki Kavurmacı'yı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Ömer Faruk Kavurmacı'nın cezaevinde yattığı süreyi gözeterek tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, firari Ahmet Sait Kavurmacı'nın dosyasının ayrılmasını hükmetti.

Baba Kavurmacı suçlamaları kabul etmedi

Suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Şevki Kavurmacı, 80 yaşına yaklaştığını ve sağlık durumu elvermediği için yazılı savunmasının avukatları tarafından okunmasını talep etti. Mustafa Şevki Kavurmacı, avukatı tarafından yazılı savunması okundu. Yazılı savunmada şunlara yer verildi:

"Hayatımı ülkemin maddi manevi kalkınması için geçirmiş, vatan sevgisi olan bir insanım. 79 yaşında olduğum bu günleri hiç böyle hayal etmemiştim. FETÖ ile irtibatlı gösterilmek yaşarken ölüm acısını hissetmek kadar acıdır. Alın teri kuramadan çalışanların maaşını ödemek, devlete olan mükellefiyetimi eksiksiz yerine getirmek için çabaladım. Ülke için millet için çalıştım. Torunlarıma zaman ayırayım, mesaimi biraz azaltayım diye düşünürken korkunç bir suçlama ile karşı karşıya kaldık. Külliyen itham olan iddiaların tamamını reddediyorum. Sizden ricam şirketlerimin borç batağına, iflasa doğru gitmesine müsaade etmemenizdir. Burada verilecek karar ile tarihe not düşülecektir. Biz hayatımızı tamamen şeffaf yaşadık. Şirketlerimiz aynı şekilde şeffaftı. Ne örgütle ne terörle ne darbe ile hiçbir işimiz olmadı, olamazda. Şirketlerimiz geri dönülemez bir batağa sürüklenmeden tamamen ailemize iade edilmesini talep ediyorum."

"Böyle yaşamayı zillet kabul ediyorum"

Yazılı savunmasının okunmasının ardından kısa sözlü savunmada yapan Mustafa Şevki Kavurmacı, "Muhterem heyet, hayatta insanı yaşatan değerler vardır. İnsan izzeti ile şerefi ile Allah, Peygamber aşkı ile vatan sevgisi ile yaşar. Hayatımı ülkem için çalışarak geçirdim. 80 yaşına dayandığım bu günlerde en adi iftiralara maruz kaldım. Böyle yaşanmıyor, böyle yaşamayı zillet kabul ederim. Bir Türk milliyetçisiyim. Vatanıma, milletime en derin değerlerle bağılıyım. 15 bin gencin üniversite tahsili yapmasına vesile oldum. Hiç birini tanımam. Devletin ve milletin adıma yapılacak her türlü çalışmanın yanındayım" dedi.

Kavurmacı, suçlamaları kabul etmedi, tahliyesini istedi

Tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı da yazılı savunmasını mahkemeye sundu. Yazılı savunmanın dışında sözlü olarak da savunma yapan Ömer Faruk Kavurmacı, iddiaları kabul etmediğini söyledi.

3,5 yılı dolduran tutukluluğuna somut bir gerekçe gösterilemediğini savunan Ömer Faruk Kavurmacı, "ByLock kullanmadığım, FETÖ ile irtibatlı hiç bir internet sitesine girmediğim, TUSKON'dan noter aracılığı ile istifa ettiğim tespit edilmiştir. FETÖ ile ilişkili cemiyet, dernek ve kişilerle irtibatlı olduğuma dair hiçbir delil ortaya konulmamıştır. 3,5 yıldır cezaevinde defalarca epilepsi krizi geçirdim, hastaneye kaldırıldım. Eğer bir suçum var ise can baş üstüne. Hep ekmeğimin peşinden koştum. 62 kişiden oluşan TUSKON yönetiminin tek tutuklu sanığıyım. Ömer Faruk Kavurmacı olarak devletimizin işine burnunu sokmaya çalıştıklarını bilseydim TUSKON'un yanından bile geçmezdim. Şirketlerimizin üzerindeki kayyum tedbirinin kaldırılmasını, beraatımla birlikte tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme, "FETÖ Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Ömer Faruk Kavurmacı'yı 8 yıl 9 ay, Mustafa Şevki Kavurmacı'yı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Ömer Faruk Kavurmacı'nın cezaevinde yattığı süreyi gözeterek tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, firari Ahmet Sait Kavurmacı'nın dosyasının ayrılmasını hükmetti.