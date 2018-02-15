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Medya

Eski Hürriyet Yayın Koordinatörü Fikret Ercan kalp krizi geçirdi

Nesrin Ercan: Hürriyet'in kırdığı o güzel kalbinden öperim

15 Şubat 2018 14:56

Eski Hürriyet Yayın Koordinatörü Fikret Ercan kalp krizi geçirdi. Medyadar'ın haberine göre, Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edilen ve kalbine stent takılan Ercan yoğun bakım ünitesine alındı.

Ercan'ın durumunu eşi Nesrin Ercan, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şöyle duyurdu: 

“Gölgen eksilmesin üzerimizden.Yarınların, dünlerden daha aydınlık ve keyifli olsun.Seni seviyorum...

Hürriyet'in kırdığı o güzel kalbinden öperim.' 6 şubat 2018 de Fikret Ercan için kaleme aldığım yazının son cümleleriydi.

Her ne kadar tolere etmiş, üstesinden gelmiş görünürseniz görünün; zerafetten hiç nasibini almamış, vefa duygusuyla hiç buluşamamış bir üslup ve davranış kalbinizde çizikler oluşturur. Haketmemenin isyanını yaşar.

Fikret Ercan'ın kalbi de dün isyan bayrağını çekti. Tekleyiverdi...

Şimdi stentleriyle yoğun bakım ünitesinde. Şükürler olsun ki gölgesini çekmedi üzerimizden...

Teşekkür ederim Tanrım, teşekkür ederim Çağlayan Florence Nightingale...0 iyi olacak, iyi olacağız, artık iyi olmalıyız..."

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Hürriyet yayın koordinatörüFikret Ercankalp kriziFlorence Nightgale

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