Eski hükümlünün iş yeri sevinci

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan eski hükümlü Ali Kaynar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının desteğiyle bakkal dükkanı açtı.



İlçeye bağlı Sücüllü köyünde bakkal dükkanı işletmeye başlayan Kaynar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda kavgaya karışma, adama yaralama gibi suçlardan Ereğli, Zonguldak ve İstanbul'daki cezaevlerinde toplam 5 yıl yattığını söyledi.



İçinde bulunduğu ortam yüzünden eşiyle boşandıklarını ve iki çocuğu olduğunu anlatan Kaynar, başvuruda bulunduğu tüm iş yerlerinin eski hükümlü olduğu için kendisine iş vermek istemediklerini, bu yüzden uzun süre işsiz kaldığını dile getirdi.



Ali Kaynar, eski hayatına dönmek istemediğini, bu yüzden iş arayışını sürdürdüğünü belirterek, bir arkadaşından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının iş sahibi olmak isteyen eski hükümlülere destek olduğunu duyduğunu ifade etti.



Yaptığı başvurunun ardından kendi iş yerini açtığını dile getiren Kaynar, "zor durumdayken bana sahip çıkan devletime vergi vererek hizmet etmek istiyorum. Ailemi geçindirecek imkanı sağlamalarından dolayı destek olanlara teşekkür ediyorum" dedi.

