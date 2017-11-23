Eski hükümlü, devlet desteği ile köfteci dükanı açtı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da işlediği bir suçtan dolayı cezasını tamamlayan ve denetimli serbestlik kapsamında serbest kalan eski hükümlü Mehmet Atar (56), hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmaları ve meslek edinme çalışmaları kapsamında devletin verdiği destek ile köfteci dükkanı açtı.

Eski hükümlü Mehmet Atar\'ın köfteci dükkanının açılışına Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül de katıldı. Koruma Kurulu Başkanlığı üyeleriyle birlikte Denetimli Serbestlik Müdürlüğü desteği, İşkur İl Müdürlüğünün katkıları ile köfteci dükkanı açan eski hükümlü Mehmet Atar, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve beraberindekiler Çepni Mahallesi\'nde açılan köfteci dükkanında yaptığı açıklamada, \"Bizler Mehmet Atar’a moral vermek ve destek olmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik. Bu iş yeri Koruma Kurulu Başkanlığı üyeleriyle birlikte Denetimli Serbestlik Müdürlüğü desteği, İşkur İl Müdürlüğü\'nün katkılarıyla açılmıştır. Hükümlümüz aynı zamanda cezasının ikinci bölümünü kamuya yararlı bir işte çalışarak geçiriyor. İş yerinden arta kalan süresinde bir kamu kurumunun lokalinde benzer bir işi yaparak tamamlıyor. Kendisine bundan sonraki yaşamında hürriyetinin kısıtlanmadığı ailesinin geçimini helal rızkla sağladığı bir hayat diliyoruz. Bugüne kadar Koruma Kurulu Başkanlığı\'na yapılan hiçbir müracaatı boş çevirmedik. Burada amacımız hükümlüleri hem bireysel olarak rahatlatmak hem de yeniden suç işlemelerine neden olacak ekonomik ve sosyal şartları ortadan kaldırmak. Bize başvuru yapan herkese cevap verecek potansiyelimiz var\" dedi.

Eski hükümlü Mehmet Atar ise iş yeri açmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, destek olan herkese teşekkür etti. Mehmet Atar, kendi elleriyle pişirdiği köfteleri Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül başta olmak üzere, Müftü Ahmet Akın, İşkur İl Müdürü Ali Şahan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Denetimli Serbestlik Müdürü Nuh Yılmaz, Baro Başkanı Altan Akpınar\'a ikram etti, çok mutlu olduğunu söyledi.



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