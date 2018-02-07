Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde 1988 yılında boşatılan, sonrasında 2 kez yenileme ve tadilat çalışması yapılmasına karşın kullanılmayan eski hükümet konağı binası, çöplüğe döndü.

İskele Mahallesi Esenada mevkiinde, deniz kenarında bulunan ve mülkiyeti hazineye ait olan 2 katlı tescilli binanın içler acısı hali, görenlerin yüreklerini burkuyor. Kapı ve pencereleri sökülen, içerisindeki döşemeleri parçalanan, denizin neminden dökülmeye yüz tutan duvarlarına yazılan yazılarla adeta çirkinlik abidesine dönüşen binanın, bir an önce kurtarılması isteniyor.

HALKIN KULLANIMINA AÇILMALI

Datça Belediye Başkanı CHP\'li Gürsel Uçar, hazineye ait binanın belediyeye devredilmesiyle ilgili girişimlerin bugüne kadar sonuçsuz kalmasından yakındı. Datça Belediye Meclisi\'nin şubat ayı olağan toplantısının açılışında konuşan Uçar, \"Esenada\'da bulunan ve yapısından olmasa bile, eski hükümet konağı olmasından dolayı tescilli olan bu binayı korumak zorundayız\" dedi. Binayı, aslına uygun yeni bir proje hazırlayıp, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu\'ndan onayı alındıktan sonra tadilatını yaparak halkın kullanımına açmak istediklerini belirten Uçar, \"Bina, hazineye ait ve Millik Emlak Genel Müdürlüğü\'nün envanterinde bulunuyor. Datça Belediyesi olarak, bu binanın belediyemize devredilmesi konusunda başvurularımızı yaptık. 2017 yılında bir kez daha talep ettik. \'Vermeyeceğiz\' demiyorlar, ancak bugüne kadar sonuç alamadık\" dedi.

DATÇA\'YA YAKIŞMIYOR

Datça\'da bazı kamu kurumlarının yer sorunlarının bulunduğunu hatırlatan Uçar, \"Kamu kurumları ve bazı sivil toplum kuruluşları, belediyemizden yer talep ediyor. Herkes belediyeden yer istiyor, burada böyle bir yerimiz var, boş duruyor. Belediye olarak biz projesini hazırlayalım, tadilatını yapalım, kültür merkezi olarak hizmete açalım diyoruz, bir türlü sonuç alamıyoruz. Binanın durumu içler acısı. Datça\'nın vitrini konumundaki bir yerde, bu binanın bu halde olması, bizlere yakışmıyor. Bu binayı görenler, bizleri ayıplar. Bu binaya sahip çıkmalıyız. Gelin, kendimizi ayıplattırmayalım. Bu binayı en iyi şekilde halkın hizmetine sunacak bir güç varsa, o da hepimizin belediyesi Datça Belediyesi\'dir. Bu binanın, Datçalılar adına, Datça Belediyesi\'ne verilmesini istiyoruz\" diye konuştu.

Öte yandan vatandaşlar da binanın bu halinin kente yakışmadığını vurguladı.



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