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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski HSYK üyelerine ev hapsi!

Hamsici, Tosun ve Özçelik hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi" kararı verildi

29 Kasım 2016 22:16

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Ahmet Hamsici ile eski üyeler Kerim Tosun ve Mustafa Kemal Özçelik hakkında, "elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi" kararı verildi.

‘FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Hamsici, Tosun ve Özçelik, bir süre sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeniden ifade vermiş ve itiraflarının ardından yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmışlardı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ile suçlanan şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağını yeterli görmeyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartına itirazda bulundu.

Savcılığın talebini değerlendiren Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer, şüpheliler Ahmet Hamsici, Kerim Tosun ve Mustafa Kemal Özçelik'in, "elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmalarına" hükmetti.

Elektronik kelepçe takılacak Hamsici, Tosun ve Özçelik, evlerinden izinsiz ayrılmaları halinde cezaevine gönderilecek.

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