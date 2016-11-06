'Eski HSYK Genel Sekreteri sahte kimlikle yakalandı'

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aranan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri Muzaffer Bayram, Malatya'da sahte kimlikle yakalandı.

Güvenlik güçleri, yol kontrolü yaparken şüphe üzerine durdurdukları bir araçtaki kişinin sahte kimlik kullandığını tespit etti. Sorgulamada zanlının, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aranan eski HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Bayram, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.