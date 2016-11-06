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15 Temmuz Darbe Girişimi

'Eski HSYK Genel Sekreteri sahte kimlikle yakalandı'

Darbe girişimi soruşturması kapsamında aranan eski HSYK Genel Sekreteri Bayram, Malatya'da gözaltına alındı

06 Kasım 2016 01:57

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aranan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri Muzaffer Bayram, Malatya'da sahte kimlikle yakalandı.

Güvenlik güçleri, yol kontrolü yaparken şüphe üzerine durdurdukları bir araçtaki kişinin sahte kimlik kullandığını tespit etti. Sorgulamada zanlının, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aranan eski HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Bayram, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

 

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