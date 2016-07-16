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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski HKK Orgeneral Öztürk ile EDOK Komutanı Korgeneral İyidil hakkında vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı!

İyidil, "Biz Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz" demişti

16 Temmuz 2016 12:57

Türkiye'de yaşanan darbe girişimi sonrasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ile EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı.

EDOK Muharip Birlikler Komutanı İyidil darbe girişimi sırasında “Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu’nda ufak bir  kalkışma var. Onu da en kısa sürede bastıracağız. Biz devletimizin, milletimizin ve  Sayın Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz" demişti.

Erdoğan, saldırıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada “Vatana ihanetin bedelini ağır ödeyecekler” demişti.

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Akın ÖztürkMetin İyidildarbeTürkiyevatana ihanet

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