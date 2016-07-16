Eski HKK Orgeneral Öztürk ile EDOK Komutanı Korgeneral İyidil hakkında vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı!

Türkiye'de yaşanan darbe girişimi sonrasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ile EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı.

EDOK Muharip Birlikler Komutanı İyidil darbe girişimi sırasında “Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu’nda ufak bir kalkışma var. Onu da en kısa sürede bastıracağız. Biz devletimizin, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz" demişti.

Erdoğan, saldırıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada “Vatana ihanetin bedelini ağır ödeyecekler” demişti.