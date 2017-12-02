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Dünya

Eski Hırvat general 'potasyum siyanür' içmiş

Savaş suçu işlemekten yargılanıyordu

02 Aralık 2017 12:20

Savcılık, Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) görülen "Prlic ve diğerleri" davasının 29 Kasım'daki temyiz duruşmasında çıkan karar ve duruşma sırasında eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın intiharıyla ilgili araştırmasında ilk bulguları açıkladı. OM tarafından yapılan açıklamada, kanında potasyum siyanür konsantrasyonu bulunan Praljak'ın, bu maddeye bağlı olarak kalp yetmezliğinden öldüğünün düşünüldüğü belirtildi.

Hürriyet'ye yer alan habere göre açıklamada ayrıca, nihai ölüm sebebinin araştırmanın tamamlanması sonucunda duyurulacağı ifade edildi. Araştırmada, ICTY ve Hırvat yetkilileri ile istişare sonucunda iki Hırvat uzmanın gözlemci olarak bulunduğu aktarıldı.

Hollanda Savcılığı, savaş suçlusu eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın 29 Kasım'da söz konusu sıvıyı içtiği şişenin içinde öldürücü kimyasal madde artıkları bulunduğunu bildirmişti.

ICTY ise eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın intiharıyla ilgili bağımsız araştırma başlatacağını açıklamıştı.

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