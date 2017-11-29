Eski Hırvat General canlı yayında duruşma esnasında intihar etti

Lahey, 29 Kasım, (DHA)- Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçundan yargılanan Hırvat General Slobodan Praljak’ı 20 yıl hapse mahkum etti. Mahkemede karar açıklanırken Pralijak’ın elindeki maddeyi canlı yayında içtiği görüldü. Sanığın avukatı Hırvat generalin içtiği maddenin zehir olduğunu açıkladı. Hırvat Devlet Televizyonu, Praljak\'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Lahey’de Uluslararası Ceza Mahkemesi\'nde görülen dava, \'Prlic ve diğerleri\' davası olarak biliniyordu. Hırvat General 20 yıl hapse mahkum olduğunu duyunca elinde tuttuğu maddeyi içti. Mahkeme başkanına dönen Hırvat General “Zehir içtim, mahkemenin hükmünü kabul etmiyorum” dedi. Bunun sonucunda mahkeme hakimi, duruşma salonunda doktor çağırdı. Duruşmaya ara verildi. Praljak\'ın avukatı müvekkilinin zehir içtiğini ve tedavi altına alındığını açıkladı.

Akşam saatlerinde ise Devlet Televizyonu akşama doğru Hırvat Devlet Televizyonu, Praljak\'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

