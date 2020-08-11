Eski Hindistan Devlet Başkanı Mukherjee, Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Hindistan'ın eski Devlet Başkanı Pranab Mukherjee, Covid-19 hastalığına yakalandığını duyurduktan bir gün sonra solunum cihazına bağlandı ve yoğun bakıma alındı.

Mukherjee, 2012 - 2017 yılları arasında devlet başkanlığı görevini yürütmüştü. 84 yaşındaki Mukherjee, virüs kaptığını, beynindeki kan pıhtısını aldıracağı müdahale öncesi öğrendi. Ülke medyasında Mukherjee'nin durumunun kritik olduğu bildiriliyor.

Hindistan toplam Koronavirüs vakaları açısından dünyada en fazla pozitif kişinin olduğu üçüncü ülke konumunda bulunuyor. Ülkede son 20 gün içinde vaka sayısı bir milyondan iki milyona çıktı.