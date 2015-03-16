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Politika

Eski HEP milletvekili Selim Sadak HDP'den adaylık başvurusunu geri çekti

Selim Sadak yaptığı açıklamada HDP'den adaylığını çekme kararını ailesi ve yakın dostları ile halkın istemleri doğrultusunda aldığını söyledi

16 Mart 2015 15:45

Kapatılan Halkın Emek Partisi'nin (HEP) eski milletvekili ve eski Siirt Belediyesi Başkanı Selim Sadak, HDP'ye yaptığı milletvekilliği adaylık başvurusunu çektiğini açıkladı

Turan Koyuncu’nun DHA’da yer alan haberine göre, eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Siirt'teki bürosunda yaptığı açıklamada HDP'den adaylığını çekme kararını ailesi ve yakın dostları ile halkın istemleri doğrultusunda aldığını söyledi. Bu güne kadar her türlü bedeli göze alarak halka hizmet etmekten geri kalmadığını belirten Sadak, "36 yıllık siyasi yaşamım boyunca halkımın yaşadığı zulmü, acıyı yüreğimin derinliğinde hissettim ve halkımın varlık mücadelesini yaşam felsefem haline getirdim. Hiçbir bedelden kaçınmadım ve her zamanda bu mücadelenin en öndeki neferi olacağım" dedi. 

 

‘Siyaseti başka kulvarda sürdüreceğim’

 

Çözüm süreci için  çalışmalarını sürdüreceğini belirten Sadak, adaylığını neden çektiğini ise şöyle açıkladı:

"Bu açıklamayı bugün yapmamın sebebi, mücadele arkadaşlarım başta olmak üzere halkımın taleplerini göz önünde bulundurarak HDP Milletvekilliği aday adaylığına HDP Genel Merkezi'ne başvuru yapmıştım. Genel Merkezce kabul edilen başvurumu, ailem ve yakın dostlarım ile yaptığım istişareler üzerine, siyasi mücadelemi başka kulvarlarda ve alanlarda sürdürmek üzere aday adaylık başvurumu geri çektiğimi tüm halkımızın ve kamuoyunun bilgisine açıklamak istiyorum.” 

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Selim Sadakhep hdp

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