Kars’ta 4 gündür gözaltında olan eski HEP Milletvekili Mahmut Alınak tutuklandı.

Kars Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen gözaltı ve arama kararı üzerine siyasetçi ve yazar Mahmut Alınak, evine çok sayıda polis tarafından yapılan baskının ardından gözaltına alınmıştı. 13 Şubat’ta gözaltına alınan Alınak, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Mezopotamya Haber Ajansı’nın haberine göre, Alınak, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla tutuklandı.

Mahmut Alınak avukatı aracılığıyla, "Onur kavgası çocukluğumdan beri hep benim bir parçam oldu. Ben onur kavgasındayım. Benim gibi aydınların tutuklanması gerekiyor. Beni merak etmeyin" mesajı gönderdi.