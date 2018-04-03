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Eski HDP Siirt Milletvekili Besime Konca hakkında yakalama kararı

4 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

03 Nisan 2018 18:07

Siirt'te Nevruz etkinliğinde PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında eski HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın da bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, şüphelilerden 12'si gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, HDP öncülüğünde 21 Mart'ta gerçekleştirilen Nevruz etkinlikğinde "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla aralarında eski HDP Siirt Milletvekili Besime Konca ile HDP İl Başkan Yardımcısı Necibe İlhan'ın da bulunduğu 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda İlhan'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari Konca ile diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

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Besime KoncaHPDyakalama kararı

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