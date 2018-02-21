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Eski HDP Milletvekili Taşkın Aktaş, 2015 yılında basına verdiği bir demeçten dolayı tutuklandı

Eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata da aynı dosya kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti

21 Şubat 2018 23:03

Eski HDP Ardahan Milletvekili Parti Meclis Üyesi Dr. Taşkın Aktaş, 12 Temmuz 2015’te Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Gundik (Koyunlu) köyünden Şenkaya ve Göle arasında bulunan piknik alanına giden minibüsün askerlerce taranması sonucu yaşamını yitiren Kamber Morkoç (70) için basına verdiği demeç nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.  
 
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, geçtiğimiz Pazartesi sabahı Ankara’daki evine yapılan operasyonla gözaltına alınan Aktaş, dün gece Ankara Adliyesi’nde bulunan SEGBİS odasından Ardahan’da soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Savcılık Aktaş’ı tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Sulh Ceza Hâkimliği ise, Aktaş’ın olaya ilişkin verdiği demeci “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı. “Örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla tutuklanan Aktaş,  Sincan Cezaevi’ne gönderildi.
 
Tevgera Jinên Azad (TJA) aktivisti ve Eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata da aynı dosya kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konulmuştu.

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