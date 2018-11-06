Eski HDP Milletvekili Özanlı tutuklandı

Kars’ta, 26 Ekim’de gözaltına alınan aralarında eski HDP Milletvekili Şafak Özanli'ında bulunduğu 4 kişi tutuklandı, HDP Grup Başkanvekili Aykan Bilgen’in eski danışmanı Hayati Mehmetoğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Ekimde gözaltına alınınan eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kars il yöneticilerinden Cengiz Anlı, HDP Kars il yöneticilerinden Ekrem Savcı, eski HDP Kars il yöneticilerinden Cengiz Topbaşlı ve HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in eski danışmanı Hayati Mehmetoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Kars Adliyesi'ne sevk edildi.
HDP’nin 25. dönem Milletvekili Şafak Özanli, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Cengiz Anlı, HDP Kars İl Eş Başkanı Ekrem Savcı, HDP eski İl Eş Başkanı Cengiz Topbaşlı tutuklanırken HDP Grup Başkanvekili Aykan Bilgen’in eski danışmanı Hayati Mehmetoğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.