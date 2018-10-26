Eski HDP Milletvekili Özanli gözaltına alındı

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Şafak Özanli, HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen’in danışmanı Hayati Mehmetoğlu, ile HDP ve DBP il eşbaşkanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi bugün sabah saatlerde Kars'ta gözaltına alındı. Bilgene gözaltılarlar ilgili "YSK seçim takvimini açıklayınca kampanya başlamış!" değerlendirmesinde bulundu.

Kars’ta bu sabah yapılan operasyonda aralarında Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski milletvekili Şafak Özanli ile HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen’in danışmanı Hayati Mehmetoğlu, HDP Kars İl Eş Başkanı Ekrem Savcı, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Cengiz Anlı, HDP eski İl Eş Başkanı Cengiz Topbaşlı’nun da olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bilgen: YSK seçim takvimini açıklayınca kampanya başlamış!

HDP Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Twitter’dan yaptığı açıklamada gözaltılara ilişkin şu paylaşımda bulundu:

“Kars’ta sabah 6’da gözaltılar başladı. 25. dönem mv Şafak Özanli, DBP il eş başkanı Cengiz Anlı ve danışmanımız Hayati Mehmetoğlu avukatlarımız tarafından tespit edilenler. YSK seçim takvimini açıklayınca kampanya başlamış!”