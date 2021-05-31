Eski HDP milletvekili Nadir Yıldırım ve eski DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoriye alındı

HDP’nin 26’ncı dönem Milletvekili Nadir Yıldırım’la, Demokratik Bölgeler Partisi’nin eski Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, İçişleri Bakanlığı'nın "terörden arananlar" listesinde 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoriye alındı.

İçişleri Bakanlığı’nın “Terör suçlarının ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül hakkında yönetmeliği" uyarınca hazırlanan listenin en çok arananları kapsayan kırmızı listesine bu kez iki siyasetçi eklendi.

Birgün'ün VOA'yı kaynak gösterdiği haberine göre, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK ana davasında yargılanan Yıldırım ve Yüksek, haklarında yakalama kararı çıkarılınca yurtdışına gitti. 5 yıl tutuklu yargılandıktan sonra 2014'te tahliye edilen Yıldırım, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde HDP'den milletvekili seçildi. KCK Ana davasındaki dosyası ayrılan Yıldırım’ın yargılanması devam ederken savcı, Yıldırım’ın KCK Türkiye Meclisi sözcüsü olarak görev yaptığını belirtmişti.