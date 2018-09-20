Eski HDP Milletvekili İbrahim Ayhan hayatını kaybetti

Eski HDP Milletvekili İbrahim Ayhan, dün gece Irak'ın Erbil kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bir dönem BDP'den 2 dönem de HDP’den Şanlıurfa milletvekilli seçilen İbrahim Ayhan, Erbil'de dün saat 01.00'de geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, haberi doğrulayan eşi Rezan Ayhan, Kürdistan Bölgesi’ne giderek cenazeyi teslim alacak. Ayhan’ın Şanlıurfa’da toprağa verileceği belirtildi.

İbrahim Ayhan kimdir?

1969 yılında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dünyaya gelen Ayhan, ilk ve ortaöğrenimini Siverek’te lise öğrenimini ise Adana’da tamamladı. 1994 yılında Van 100. Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi bölümünden mezun olan Ayhan, 1997 yılında Şanlıurfa’da öğretmenlik mesleğine başladı. 1997-2007 yılları arasında Eğitim Sen Şanlıurfa Şube yöneticiliği ve şube başkanlığı görevlerinde de bulunan Ayhan, yaptığı sendikal faaliyetler nedeniyle Kastamonu’ya sürgün edildi. 2007 Genel Seçimlerinde öğretmenlik ve sendikal faaliyetlerinden istifa ederek Demokratik Toplum Partisi’nin “Bin Umut Adayları” listesinde bağımsız milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı.

1 Ekim 2010 tarihine kadar Şanlıurfa DTP ve BDP il başkanlığı görevi yapan Ayhan, 1 Ekim 2010’da KCK operasyonları kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı. 2 çocuk babası olan Ayhan, 2011’de BDP’nin bağımsız adaylarla girdiği genel seçimlerde cezaevindeyken Şanlıuurfa milletvekili seçildi. 3 Ocak 2014’te Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluklarının makul süreyi aştığı ve seçilme haklarının ihlali iddiasıyla yaptıkları başvuruyu haklı bulması sonucu tahliye edildi.

Ayhan 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri’nde de HDP’den Şanlıurfa milletvekili olarak seçildi.