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Politika

Eski HDP Milletvekili gözaltına alındı

Ağrı ve Van'da düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı

27 Şubat 2018 19:32

Ağrı ve Van'da düzenlenen operasyonda, eski HDP Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan, eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Halef Keklik, eski HDP İl Başkanı Olcay Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 6 kişi, "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik soruşturma kapsamında, İlhan, Keklik ve Öztürk'ün de aralarında olduğu 7 kişi hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Bu karar üzerine Ağrı ve Van'da söz konusu illerin emniyet müdürlüklerine bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, İlhan, Keklik, Öztürk ve diğer 3 kişi gözaltına alındı. Firari olan bir kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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hdpMehmet Emin İlhangözaltıAğrıHalef KeklikOlcay Öztürk

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