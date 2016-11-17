Eski HDP milletvekili Edibe Şahin tutuklandı

Eski HDP Milletvekili ve Eski Tunceli Belediyesi Başkanı Edibe Şahin tutuklandı.

Dün İstanbul'da gözaltına alınan Şahin, bugün Tunceli’de mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme Şahin'in tutuklanmasına karar verdi.

Edibe Şahin kimdir?

Şahin'in TBMM'de yer alan biyografisi şöyle:

15 Ekim 1960'ta Tunceli Nazimiye'de doğdu. Baba adı Doğan, anne adı Emine'dir.

Serbest Meslek; Ağrı Kız Öğretmen Lisesini bitirdi.Bir süre vekil öğretmenlik yaptı, daha sonra Tunceli Defterdarlığında çalıştı. 2009-2014 yılları arasında Tunceli Belediye Başkanlığı yaptı. Belediye başkanlığı döneminde TBB encümenliği ve UCLG-MEWA' da yer aldı. Cezaevleri ve insan hakları alanlarında çalışmalar yürüttü. Çeşitli derneklerde yöneticilik ve bazı dergilerde editörlük yaptı. Kadın hakları konusunda çalışmalarda yer aldı.İyi düzeyde Zazaca bilen Şahin, evli ve 2 çocuk annesidir.