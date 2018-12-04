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Eski HDP milletvekili Aydoğan'a verilen hapis cezasına onama

Eski HDP milletvekili Nursel Aydoğan, ‘terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

04 Aralık 2018 20:18

Yerel mahkeme tarafından eski HDP milletvekili Nursel Aydoğan'a verilen 2 yıl hapis cezası Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Gaziantep Bölge Adliyesi 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemece eski HDP milletvekili Aydoğan'a ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla 2 yıl hapis cezası verilen kararı, yapılan itiraz üzerine inceledi.

İncelemenin ardından yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını iddia eden daire, itirazın reddine karar verdi. Böylelikle, karar kesinleşmiş oldu.

Aydoğan, ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesince 3 Nisan'da 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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