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Eski HDP milletvekili Aslan gözaltına alındığını duyurdu

Şu anda Adana’da gözaltına alınıyorum”

08 Aralık 2021 15:47

Eski HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, sosyal medya hesabından Adana’da gözaltına alındığını duyurdu.

Eski HDP Batman milletvekili Aslan gözaltına alındığını Twitter’da yaptığı  “Şu anda Adana’da GÖZALTINA alınıyorum” paylaşımıyla duyurdu. 

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