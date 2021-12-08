Eski HDP milletvekili Aslan gözaltına alındığını duyurdu

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Eski HDP Milletvekili <strong>Mehmet Ali Aslan</strong>, sosyal medya hesabından Adana’da gözaltına alındığını duyurdu.</p>\n<p>Eski HDP Batman milletvekili Aslan gözaltına alındığını Twitter’da yaptığı “Şu anda Adana’da GÖZALTINA alınıyorum” paylaşımıyla duyurdu. </p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/12/1638967958062-screenshot-3.jpg" alt width="450" height="75" /></p>\n</body>\n</html>