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Eski HDP milletvekili Zozani: Parlamenter sistem dayatılıyor, başkanlık tartışılmalı

"Oylar sahibine geri döndü"

06 Kasım 2015 13:15

Eski Hakkari Milletvekili Adil Zozani, parlamenter sistemin yıllardır Türkiye’ye dayatıldığı ifade ederken “Üstelik bu sistem, doğru düzgün işlemiyor. AK Parti'nin, ‘Başkanlık sistemi’ teklifinin önemsenip tartışılması ve herkesin bu sürece katkı vermesinde yarar var” dedi.

Akşam gazetesinden Yelda Gökdağ’ın haberine göre Selahattin Demirtaş’ın seçim kampanyalarında “Seni başkan yaptırmayacağız” sloganını kullanmasını eleştiren eski Hakkari Milletvekili Adil Zozani, başkanlık sistemini savunduğu için partiden dışlandığını ifade etti.

Mevcut parlamenter sistemin, 90 yıl boyunca dayatıldığını ifade eden Zozani, “Üstelik bu sistem, doğru düzgün işlemiyor. AK Parti'nin, ‘Başkanlık sistemi’ teklifinin önemsenip tartışılması ve herkesin bu sürece katkı vermesinde yarar var. Öcalan'ın da bu tartışmaya kapı kapatacağını kimse düşünmesin” dedi. 

 

Oylar sahibine geri döndü

 

Adil Zozani, "Türkiye'de bugüne kadar birçok Kürt partisi kuruldu ve seçimlere katıldı. Kürt partilerinin özelliği, kemikleşmiş seçmene sahip olmasıdır. Ama ilk kez, bir Kürt partisine gelen oylar, 1 Kasım seçimlerinde geri gitti. HDP'nin özellikle 7 Haziran seçimlerinde kullandığı, "Seni başkan yaptırmayacağız" söyleminin partiye oy getirdiğini düşünmüyorum. 7 Haziran'da HDP'ye gelen bu oylar, AK Parti'nin oylarıydı. 7 Haziran'dan sonra oylar sahibine geri dönmüş oldu. HDP'nin bu durumu iyi okuması gerekiyor" dedi.

 

HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat da ”Saddam usulü bir başkanlık usulünü kabullenemeyiz. Çünkü orada demokrasi yok. Amerika, Meksika tipi bir öneri gelirse de referanduma da gitmeden Genel Kurul’da kabul ederiz. Bir çekincemiz yok” demişti.

 

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