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Koronavirüs

Eski HDP’li ilçe eş başkanı Koronavirüs'ten hayatını kaybetti

16 Nisan 2020 14:11

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sultanbeyli İlçe Eş Başkanı Burhan Taşdemir, Koronavirüs'ten hayatını kaybetti.
 
HDP İstanbul İl Örgütü, eski Sultanbeyli İlçe Eşbaşkanı Burhan Taşdemir’in yakalandığı yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
 
Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sultanbeyli önceki dönem ilçe eşbaşkanımız Burhan Taşdemir koronadan vefat etti. 45’inde yitirdiğimiz arkadaşımızı mücadelesiyle hatırlayacağız. Yoldaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
 
 

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