Eski Hazineci'den tahvil ihalelerine tepki: Bunun adı servet transferidir ve sürdürülemez

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün 2 yıl ve 4 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahviliyle 7,4 milyon lira borçlanmaya gitti. Ayrıca pazartesi günü 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde 12.6 milyar lira borçlanan Hazine, dün de 11.1 milyar TL tutarında 10 yıllık TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Özellikle bankacılık sektörünün ilgisinin yoğun olduğu TÜFE endeksli tahvil ihaleleriyle Hazine'nin borç sarmalı büyürken aynı zamanda ciddi bir kaynak aktarımı yapıldığına dikkat çekiliyor.

"Bunun adı servet transferi"

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'e konuşan eski Hazineci, finans uzmanı Ömer Rıfat Gencal, son iki günde 23.7 milyar TÜFE'ye endeksli Hazine kağıdının ihraç edildiğine işaret ederek, sonra bu tahvilin satıldığı bankaların Merkez Bankası vasıtasıyla yüzde 14 faizle fonlandığına işaret etti.

Bu şekilde bankalara yüzde 47'lik kâr elde ettirildiğine ve bu kaynakla ortalama yüzde 25 faiz ile kredi kullandırıldığına dikkat çeken Gencal, “Bunun adına servet transferi denir ve sürdürülemez” dedi.

Hazine yüzde 22-24 faizle borçlandı

Hazine'nin dün gerçekleştirdiği ihalelerde, iki yıl vadeli tahvil ihalesinde net satış 1.08 milyar TL olurken, bileşik faiz yüzde 22.37 olarak kaydedildi. 4 yıl vadeli tahvil ihalesinde net satış 1.82 milyar TL, bileşik faiz de yüzde 24.44 oldu.