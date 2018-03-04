Eski Hazine Müsteşarı sordu: TÜİK ekonomik verileri kararttı mı?

Eski Hazine Müsteşarı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2017 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ndan ‘ekonomik durumun vatandaşlar üzerinde etkisini’ gösteren tabloyu çıkardığını savundu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre Öztrak, “Ekonomik gelişmelerin bireyler üzerindeki etkisini ölçmeye dönük sorular 2017 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda sorulmadıysa, ekonominin yüzde 7 büyüdüğü bir yılda, ekonomik etkiyi ölçmekten neden vazgeçilmiştir” diye sordu.

"Karartma mı var?"

Öztrak’ın soru önergesinde yer alan bilgilere göre TÜİK’in 2017 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda vatandaşların ‘mutluluk’ve ‘umutlu olma’ oranlarında önemli düşüşler görüldü. Gelecek için umutlu olanların oranı 2010’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. TÜİK, ayrıca 2017 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda dikkat çeken bir değişiklik yaptı. Buna göre geçtiğimiz yıllarda araştırmayla birlikte yayımlanan ve vatandaşlara ‘hayat pahalılığı, borçlar, gelir, işsizlik, ev ve araba sahibi olma durumu’yla ilgili sorulan sorular ve yanıtların yer aldığı tablo, bu yıl yayınlanmadı.

"Ekonomik etki ölçülmedi mi?"

Türkiye’nin yüzde 7 büyümesinin beklendiği bir dönemde vatandaşın mutlu ve umutlu olma oranlarının gerilemesinin, aynı dönemde ekonomik durumla ilgili verilerin araştırmadan çıkarılmasının izaha muhtaç olduğunu ifade eden Öztrak, Elvan’a şu soruları yöneltti:

- Ekonominin yüzde 7 büyüdüğü söylenen 2017’de, vatandaşlarımızın mutluluk ve umudu neden gerilemektedir? Bu çelişkiyi nasıl izah ediyorsunuz?

- TÜİK’in farklı verileri arasındaki tutarsızlıklar özellikle son yıllarda artmıştır. Bu uluslararası kuruluşların da dikkatini çekmektedir. TÜİK’in veri kalitesini artırmak amacıyla farklı verileri kullanarak çapraz kontrolleri yapan ve veri kalitesini artıracak önlemler geliştiren bir birim kurmayı düşünüyor musunuz?

- ‘Ekonomik gelişmelerin bireyler üzerindeki etkisini ölçmeye dönük sorular’ 2017 Yaşam Memnuniyeti Araştırmasında sorulmuş mudur?

- Bireyler üzerinde ekonomik etkiyi ölçmeye dönük sorular 2017 araştırmasında sorulmadıysa, ekonominin yüzde 7 büyüdüğü bir yılda, ekonomik etkiyi ölçmekten neden vazgeçilmiştir?

- Bu sorular sorulduysa, cevaplar raporlanıp neden kamuoyuyla paylaşılmamıştır?