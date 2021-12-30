Eski Hazine Müsteşarı Çanakçı: Kur korumalı sistem, en zengin 368 bin kişiye hazine kaynaklarını aktaracak

Eski Hazine Müsteşarı ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı, dövize endeksli yeni mevduat sistemini değerlendirdi. Çanakçı, "Türkiye'de 1 milyon liranın üzerindeki mevduat sahibi 368 bin. Toplam hesap içindeki payı yüzde 0,3 yüzde 1 bile değil ama toplam tutar üzerinde tutar yüzde 40. Dar ve sabit gelirlilerden vergi olarak alıyorsunuz, gelecek nesilleri borçlandırarak alıyorsunuz ve 368 bin kişiye vermiş oluyorsunuz" dedi.

Radyo Sputnik'te Atilla Güner’le Akşam Postası'na konuk olan Çanakçı, şu açıklamalarda bulundu:

"Birinci iddia 20 Aralık akşamı vatandaş cayır cayır döviz satıyor denildi. İlk gün 1 milyar dolar denildi ertesi sabah 1 milyar 750 milyon dolar denildi. Merkez bankası ve kamu bankaları arka kapı operasyon iddiaları meydana geldi. Sayın bakan doğru, elbette ki Merkez Bankası ve hazine gerekeni yapacak, yerinde duracak değil dedi. Bir sonraki açıklamasında, " hiçbir şekilde arka kapı operasyonu olmamıştır, bu iş kendi kendine olmuştur" denildi. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor.

"Merkez Bankası bilançosu açıklandı ve tablo ortaya çıktı. BDDK'nın günlük mevduat rakamlarına baktığımız zaman görüyorduk böyle olduğunu. Rakamlar orada açık. 20 Aralık'ta 163 milyar 500 milyon olan gerçek kişilere ait döviz tevdiat hesabı, 24 Aralık'ta 163 milyar 400 milyon gözüküyor. Herhangi bir azalma söz konusu değil. 27 Aralık'ta ise rakam aynı 163 milyar 400 milyon gözüküyor. Cayır cayır vatandaş dolar satıyor iddiasının rakamlarda karşılığı yok. Merkez Bankası haftalık rakamlarını açıkladı ve yurt içi yerleşiklerin 17 Aralık haftasına göre toplam döviz tevdiat hesapları kur etkisinden de arındırılmış ve baktığımızda 1.5 milyar dolar artış. Gerçek kişilerin hesapları hemen hemen aynı kalıyor, tüzel kişilerin hesapları önemli ölçüde artmış. Birinci iddia çürümüş oldu. Eğer vatandaş dolar sattıysa bu rakamlar bize ne ifade etmiş oluyor? O gecenin ertesi günü çıkıp konuşan kamu bankaları yöneticilerini halka karşı dürüst olmaya ve açıklamaya yapmaya davet ediyoruz. Hangi veriye dayanarak bu açıklamaları yaptılar? Bu rakamlar yapmış oldukları açıklamaları neden teyit etmiyor?

"İkinci iddia ise Merkez Bankasının devreye girmediği konusu. Merkez Bankası bilançosunda asıl bakılacak olan rakam swap hariç net rezervler. 17 Aralık'ta swap hariç net rezervler eksi 46.7 milyar dolar idi. Bu hafta ise aynı rakam 55 milyar eksi 700 milyon dolar.

"Türkiye'de 1 milyon liranın üzerindeki mevduat sahibi 368 bin. Toplam hesap içindeki payı yüzde 0,3 yüzde 1 bile değil ama toplam tutar üzerinde tutar yüzde 40. Dar ve sabit gelirlilerden vergi olarak alıyorsunuz, gelecek nesilleri borçlandırarak alıyorsunuz ve 368 bin kişiye vermiş oluyorsunuz. En adaletsiz, acımasız gelir ve servet dağılımı en fazla bozan seçenektir bu. Sayın bakan, vatandaş bu işten kaybetmeyecek diyor doğru özellikle 3 aydan uzun vadeli sisteme dönerlerse kur riski elimine olmuş oluyor. Kur riski kimin için ortadan kalkmış oluyor, mevduat hesap sahipleri. Hazine için devam etmesi demek tüm Türkiye için devam etmesi demektir."