Eski Hazine bürokratı Emil: Kanal İstanbul'da ısrar edersen kur durmaz

25 yıl boyunca Hazine Müsteşarlığı’nda çalışan Ferhat Emil, "Özel sektörün borcunu kamunun sırtına yüklemeyin, Kanal İstanbul gibi projeleri erteleyin” dedi. Emil, Kanal İstanbul’da ısrar edilmesi durumunda Türk Lirası’ndaki erimenin durmayacağını belirtti.

Bedelli askerlik düzenlemesinin yer aldığı torba yasaya eklenen maddeyle 15 milyar dolar maliyetli Kanal İstanbul projesi de yap-işlet-devret kapsamına alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 100 günlük eylem planında Kanal İstanbul’a yer verdi. “Kanal İstanbul dersen kur durmaz” diyen Ferhat Emil, ek ithalat ve ek döviz borcu getirecek projelerden kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’ye konuşan eski Hazine Bakanı Müsteşarı Yardımcısı Emil’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: