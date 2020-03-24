Eski Hawaii güzellik kraliçesinde Koronavirüs tespit edildi: Kıtlık sürüyor, iki kez test yaptırma talebim reddedildi

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Eski Hawaii güzellik kraliçesi Jeanné Kapela, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi sonuçlarının pozitif geldiğini ifade etti. Kapela, eyaletinin tavsiyelerine uyarak bulunduğu yerde kendini karantinaya alacağını ifade etti.

25 yaşındaki güzellik kraliçesi, test sonuçlarını Facebook sayfasından duyurarak virüsü Jets futbol takımının dans ekibinin denemelerine katılmak üzere gittiği New York'ta kaptığına inandığını ifade etti.

Kapela, normal şartlarda Hawaii'ye dönmeden önce testi yaptırmak istediğini, ancak ülkedeki test kıtlığı sebebiyle yaptıramadığını ifade etti. Ada eyaletine döndükten sonra da test yaptırmaya çalıştığını dile getiren Kapela, bu isteğinin yine reddedildiğini, ancak sonunda yerel bir hastanede test yaptırabildiğini ifade etti.

2015 yılında güzellik kraliçesi seçilen Kapela, grip benzeri semptomlar göstermediğini ancak "biraz öksürdüğünü" aktardı.