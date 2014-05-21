'Eski hatalarımızı tekrarlamazsak krizden eser kalmayacak'

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, "Şu anki yolumuzdan şaşmayıp eski hatalarımızı tekrarlamazsak 6-7 yıl içinde Yunanistan'da krizden eser kalmayacak. Kriz sadece kötü bir anı olarak kalacak" dedi.

Başbakan Samaras, başkent Atina'daki Benaki Müzesi'nde yaptığı konuşmada, uygulanacak yeni kalkınma projesiyle 4 yıl içinde istihdamın artacağına işaret ederek, ülke vizyonunun tamamen değişeceğini belirtti.

Samaras, "Artık memoranduma bağlı yaşamıyoruz. Kalkınmaya geçiyoruz. Geçmişte yapılan hataların tekrarlanmadığı dışa dönük bir Yunanistan'ın temelini atıyoruz" diye konuştu.

Gelecek yıllarda ülkenin enerji sektöründe güçlenmesi için şimdiden yeni yolların aranmaya başlanması için gerekli altyapının oluşturulmasının önemini vurgulayan Samaras "Bundan sonra kesinlikle geri dönüş yok. Sadece ilerlemek var" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın işgücüne dikkati çeken Samaras, ülkenin rekabet ortamı yaratabilmesi için gerekli donanıma sahip olduğunu ve bunu başarmanın tek yolunun "inanmak" olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın 2020'de kriz öncesi var olan refah seviyesine ulaşacağını anlatan Samaras, turizm, enerji, hayvancılık, denizcilik ve ilaç sanayisi gibi sektörlerin hızlı gelir sağlaması ve istihdam yaratması açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Samaras, "Şu anki yolumuzdan şaşmayıp eski hatalarımızı tekrarlamazsak 6-7 yıl içinde Yunanistan'da krizden eser kalmayacak. Kriz sadece kötü bir anı olarak kalacak. Ülke olarak ilk defa modern, ulusal bir kalkınma projesi benimsiyoruz" diye konuştu.

Samaras önceliklerinin, sürekli artış gösteren işsizliğin önüne geçmek, verginin azaltılması, özellikle tarım sektöründe maliyetleri azaltmak, likidite sağlanması ve yatırımcılara kolaylık sağlanması açısından bürokratik kolaylıklar sağlanması olduğunu belirtti.