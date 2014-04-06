'Eski Halkbank Genel Müdürü'ne Ali Babacan vetosu'

Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın Ziraat Bankası yönetim kuruluna girmesi Ali Babacan tarafından uygunsuz bulununca, TÜRKSAT yönetim kuruluna gireceği iddia edildi

17 Aralık operasyonunda evinde ayakkabı kutularında 4.5 milyon dolar bulunduğu iddia edilen ve halen tutuksuz yargılanan Süleyman Aslan’ın çok fazla göz önünde olmayan bir kuruma atanması gündeme geldi.

Süleyman Aslan’ın Halkbank Genel Müdürlüğü’nden alınmasından sonra yönetim kurulu üyeliği de son genel kurulda sona ermişti. Süleyman Aslan’ın Ziraat Bankası yönetim kuruluna seçileceği de geçen haftanın Ankara kulislerinde konuşulan gelişmesiydi.

Gülümhan Gülten'in Vatan gazetesindeki haberine göre Aslan’ın Ziraat Bankası genel kuruluna gelmesi bu iddiaları desteklemişti. Ancak Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bu atamaya kamuoyu önünde yanlış algıya yol açacağını belirterek karşı çıktı. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu’na atanması için banka Genel Kurul toplantısına getirilen Süleyman Aslan’ın, yeni bir kararla daha az gözönünde olan bir kuruma atanması gündeme geldi.

Kamuoyunu ile banka yönetiminden gelen tepkiler üzerine Aslan’ın Ziraat yerine Türksat’a atanması üzerinde duruldu. Türksat yönetimine atama prosedür inceleniyor. Türksat’a bağlı çok sayıda şirket bulunuyor. Ancak Aslan’ın doğrudan Türksat yönetim kurulu üyeliği üzerinde duruluyor. Türksat’ın yönetim kurulu üyelikleri resmi web sitesinde bile yeralmıyor. Türksat yönetimi Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı müşavirlerinden danışmanlarına kadar çok sayıda ismin adresi olmuş durumda. İlave ücret alınması amacıyla bürokratlar da zaman içinde buraya atanarak görev yaptı.

Türksat yönetiminde kimler var?

2013 Ekim’de tamamlanan Sayıştay raporunda listelenen Türksat Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Başkan Özkan Dalbay aynı anda Genel Müdür. (26.10.2007’de getirildi, göreve devam ediyor), Üye Habib Soluk, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı (29.05.2008’de getirildi, 08.03. 2011’de görevi bitti.) Hasan Naiboğlu, Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri (20.03.2012’de göreve getirildi, devam ediyor.) Üye Ömer Sertbaş, Ulaştırma Bakanlığı’nda danışman (01.10.2010 göreve başladı. Devam ediyor.) Süleyman Karaman TCDD Genel Müdürü (04.05.2007’de göreve başladı, devam ediyor.) Üye Özkan Poyraz, Deniz Ulaştırma Genel Müdürü (07.04.2009’da geldi, 19.03.2012’de ayrıldı.) Oral Erdoğan, Öğretim Üyesi ( 20.03.2012’de göreve başladı, devam ediyor.) Üye Ercan Bayazıtlı, Öğretim Üyesi (25.03.2013’de başladı, devam ediyor.) Üye Davut Nuriler, Başbakanlık Müşaviri (25.03.2013’de başladı, devam ediyor.) Üye Hasan Albayrak, Başbakanlık Müşaviri (25.03.2013’de başladı. Devam ediyor.)