Eski Halkbank Genel Müdürü Aslan, 17-25 Aralık operasyonundan 1 ay önce ambargo uygulanan İran'a gitmiş

Halkbank'ın eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonundan 1 ay önce ekonomik ambargo uygulandığı halde İran'a gittiği ve İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Kalkınma Fonu (NDFI) Yönetim Kurulu Başkanı Safdar Hosseini ile bir araya geldiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre; şu anda ABD’de tutuklu olan 17 Aralık Operasyonu’nun merkezindeki isimlerden İran asıllı işadamı Rıza Sarraf’ın, Halk Bankası’ndan yaptığı yüklü para transferleri ile altın ticareti ve meselenin İran bağlantısı gündemdeki yerini koruyor.

1 ay önce İran’daydı

İran’da yolsuzluk suçlamasıyla yargılanıp idam cezası alan işadamı Babek Zencani’nin duruşmasında Zencani’nin Türkiye’deki paralarını işadamı Reza Zarrab’ın Türkiye’de kurduğu döviz bürosu hesaplarına aktardığı ileri sürülmüştü. Zencani’nin adı 17 Aralık yolsuzluk soruşturmaları sırasında gözaltına alınan ve 70 gün tutuklu kalan Reza Zarrab’ın patronu olarak geçiyor. Süleyman Aslan’ın 17-25 Aralık Yolsuzluk operasyonlarından 1 ay önce İran’a gittiğinde Zarrab ve Zencani’nin para transferleriyle ilgili bir görüşme yapıp yapmadığı da merak konusu.

Daha fazla işbirliği

NDFI’nın internet sitesinde yer alan habere göre 10 Kasım 2013’te Halkbank’ın Genel Müdürü Süleyman Aslan ve NDFI’nin Yönetim Kurulu Başkanı Safdar Hosseini ilk toplantılarını gerçekleştirdi ve bir işbirliği başlatma amaçlarını dile getirdiler. Sitedeki açıklamada “İran’a yönelik yaptırımların başlamasından bu yana Türkiye’de İran ile en yakın ilişkilere sahip banka Halkbank. İran’la ve özellikle de İran bankalarıyla işbirliğini daha da genişletmeye de kararlı” ifadeleri yer alyor.

Ticaretin yüzde 90’ı

Açıklamada, Halkbank’ın, 30 yılı aşkın süredir İran Merkez Bankası, Saman Bank, Parsian Bank gibi İran bankalarıyla işbirliği yaptığına işaret edilerek, “Türkiye’de 870’i aşkın şube ve 50 bin çalışanla hizmet veren Halkbank, Borsa İstanbul’da işlem görüyor ve ana hissedarı Türkiye hükümeti. Bu banka Türkiye’de 11 milyonu aşkın müşterisine aralarında sigortacılık, aracılık faaliyetleri, gayrimenkul ve bilgi teknolojileri hizmetlerinin de bulunduğu geniş bir yelpazede hizmetler sunuyor. Ayrıca Makedonya, Bahreyn ve Kıbrıs’ta şubeleri var. Türkiye ve İran arasındaki ticaretin yüzde 90’dan fazlası Halkbank aracılığıyla gerçekleştiriliyor” denildi.

İşbirliği sözü

Safdar Hosseini ile yapılan görüşmede Süleyman Aslan da, nükleer enerji programına ilişkin olarak İran ve 5+ 1 Grubu (Rusya, ABD, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya) arasındaki müzakereleri takip ettiğini dile getirerek İran üzerindeki yaptırımların gevşetilmesi konusunda bir anlaşmaya varılacağı ihtimalini düşünerek yakın gelecekte İran’la daha yakın işbirliği olacağını vurguluyor.

Safdar Hosseini, Halkbank’tan Türkiye’deki yatırımcıları İran’a yatırım konusunda teşvik etmesini ve projelerin fizibilite çalışmalarında sorumluluk üstlenmesini isterken, Süleyman Aslan NDFI ile işbirliği başlatılabilecek enstrümanlar olarak yatırım ortaklığı, Avro/dolar cinsinden bono ve mevduatları öneriyor.