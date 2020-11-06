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Eski Hakkari Belediye Başkanı Şükrü Çallı tahliye edildi

06 Kasım 2020 23:41

Hakkari'de DTK davası kapsamında tutuklu yargılanan eski Hakkari Belediye Başkanı Şükrü Çallı, ilk duruşmada tahliye edildi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında 14 Ağustos tarihinde gözaltına alınıp tutuklanan eski Hakkari Belediye Başkanı Şükrü Çallı hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Cezaevinden Ses, Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan Çallı, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Duvar'ın haberine göre; avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, Şükrü Çallı’nın tahliyesine karar verdi.

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