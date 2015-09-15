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25 Aralık hâkimi Karaçöl hakkında yakalama kararı

25 Aralık soruşturmasında şüphelilerin mal varlıklarına el koyma kararını veren hâkim Süleyman Karaçöl meslekten ihraç edilmiş, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı

15 Eylül 2015 00:47

Bakırköy Cumhuriyet Başavcılığı'nın "örgüt kurma" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bırakılan eski hakim Süleyman Karaçöl hakkında, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Karaçöl, 25 Aralık soruşturmasında şüphelilerin mal varlıklarına el koyma kararını vermiş, süreç ardından meslekten ihraç edilen yargı mensupları arasında yer almıştı. 

Kütahya'da gözaltına alınan Karaçöl, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından oy çokluğuyla serbest bırakılmıştı. Mahkeme Başkanı Fersat Aydın'ın tutuklanması yönündeki muhalefet şerhine rağmen iki üyenin serbest bırakılması yönündeki oyuyla serbest bırakılan Karaçöl hakkındaki kararda şu ifadelere yer verilmişti:

"Yakalama emri ile sorgusu yapılmış olan şüpheli Süleyman Karaçöl hakimlik sıfatına haiz olmakla, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 88. maddesi 'Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü halleri dışında suç işlediği ileri sürülen hakim ve savcılar yakalanamaz, üzerleri ve konutları aranamaz, sorguya çekilemez' amir hükmüne haiz olduğu ve şüpheli Karaçöl'e atılı suçun tarihi, soruşturma tarihi, yakalama tarihi ve sorgulama tarihi süreç olarak değerlendirildiğinde suçüstü koşulunu taşımadığı gözetilerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklama talebinin oy çokluğuyla reddine, şüphelinin serbest bırakılmasına karar verildi."

 

Görevinden tedbiren uzaklaştırılmıştı

 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski savcı Muammer Akkaş ve eski hakim Süleyman Karaçöl hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi yakalama kararı çıkarmıştı. İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki görevinden Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakim olarak atanan Karaçöl, HSYK tarafından görevinden tedbiren uzaklaştırılmıştı. HSYK 2. Dairesi, 12 Mayıs 2015'te savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş, Mehmet Yüzgeç ile hakim Süleyman Karaçöl'ün meslekten ihracına karar vermişti.

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