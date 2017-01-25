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Spor

Eski hakem Selçuk Dereli: Türkiye ofsayta düşürülmek isteniyor, başkanlığa hayır!

"Nasıl ki bir futbol kulübü üyesine hakem olma hakkı verilmiyorsa, partili ve taraflı bir başkan da bu ülkeye hakem olamaz"

25 Ocak 2017 19:15

Eski hakem Selçuk Dereli, Rıdvan Dilmen'in başlattığı, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın da destek olduğu 'evet' kampanyasına 'hayır' cevabı verdi.

“Türkiye ofsayta düşürülmek isteniyor” diyen Dereli, Kişisisel Twitter hesabından paylaşım yapan eski hakem, “Nasıl ki bir futbol kulübü üyesine hakem olma hakkı verilmiyorsa, partili ve taraflı bir başkan da bu ülkeye hakem olamaz” dedi.

 

"Sporcu kardeşlerime sesleniyorum"

 

Bir de video paylaşan Dereli, “Sporcu kardeşlerime seslenmek istiyorum.Değerli arkadaşlar, söz konusu vatan olduğunda hatalı ve faullü haraketlerden uzak durmak gerekir. Şu anda Türkiye ofsayta düşürülmek isteniyor. Siz de ülkemizi bu duruma götürmek isteyenlerden olmayın. Cumhuriyetimize, vatanımıza, Atatürkümüze sahip çıkın. Bölünmeye karşı elbette başkanlığa ‘HAYIR’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

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