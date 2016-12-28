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Medya

Eski Habertürk Haber Koordinatörü ‘FETÖ’den tutuklandı

Eski Habertürk Televizyonu Haber Koordinatörü Oğuz Usluer cezaevine gönderildi

28 Aralık 2016 21:13

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ’ operasyonlarının medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Habertürk Televizyonu Haber Koordinatörü Oğuz Usluer tutuklandı.

Sabah'ın haberine göre hakkında Habertürk içerisindeki “FETÖ'cüleri örgütlediği” iddiası üzerine işlem yapılan Usluer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcı Murat Çağlak tarafından sorgulanan ve tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

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