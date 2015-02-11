Eski haberciyi 'makûl şüphe' mi öldürdü?

Ankara’da eski haber kameramanı Yılmaz Koçyılmaz’ın dün akşam Ayaş’tan Ankara’ya özel aracıyla gelmesine izin vermeyen trafik polisiyle yaşadığı sözlü tartışma sonrasında yere yatırılıp kelepçelenmek istenmesi sırasında yaşanan arbedede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği öne sürüldü. CHP Milletvekili Umut Oran da Yılmaz Koçyılmaz’ın ölümünü Meclis gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sundu.

Tahsin Güner ve Muhammet Bayram’ın DHA’da yer alan haberine göre, bazı televizyon kanallarında haber kameramanı olarak çalıştıktan sonra ticarete atılan Yılmaz Koçyılmaz, dün akşam Ayaş’taki işyerinden evine gittiği sırada kar yağışı nedeniyle aracı polis durduruldu. İddiaya göre; Yılmaz Koçyılmaz, kendisini durduran polislerle tartıştı. Polis ekipleri kendileri ile tartışan Koçyılmaz’ı kelepçeledi. Koçyılmaz’ın 'Tansiyon hastasıyım, ilacımı almam lazım’ demesine karşın polisler kelepçesini açmadı. Bu sırada Koçyılmaz kalp krizi geçirdi. Koçyılmaz’a ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan ambulansın sağlık ekibi yaptı. Koçyılmaz’a tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Koçyılmaz’ın Ayaş’ta bulunan Aykur Yaş Meyve Sebze Kurutma Paketleme firmasının sahibi olduğu öğrenildi. Olay sınasında yanında bulunan firma 2 çalışanı ise "Ayaş’tan Ankara’ya dönüşte kar muhalefeti nedeniyle durdurulan araçlar arasında bulunuyorduk. Yılmaz Koçyılmaz, kullandığı araçla polislere Ankara’ya dönebileceğini söyledi ancak polisler izin vermedi. Bunun üzerine Yılmaz Koçyılmaz ile polisler arasında tartışmaya yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Koçyılmaz polis tarafından kelepçelendi. Koçyılmaz, 'Tansiyon hastasıyım, kelepçe takmayın bana, ilaçlarımı almam lazım’ sözlerine de polislerin itibar etmedi. Fenalaşması üzerine bir süre sonra polisler kelepçeleri çıkardı. O esnada yoldan geçmekte olan ambulanstaki sağlık ekibi müdahale etti ancak hayatını kaybetti " diye konuştu.



Koçyılmaz’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Torpağa verildi



Yılmaz Koçyılmaz’ın cenazesi bugün Karşıyaka Camisinde kılınan cenaze namazının Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye yakınları katıldı. Eşi Eda Koçyılmaz gözyaşlarına boğuldu. Koçyılmaz’ın yakınları polisler suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.



Umut Oran: ’Makul şüphe’ eski haber kameramanını öldürdü



CHP’li Umut Oran da Yılmaz Koçyılmaz’ın ölümünü Meclis gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sundu. CHP’li Umut Oran, İçişleri Bakanı Ala’ya, ’Makul şüphe’ TBMM’den geçmeden uygulayın talimatı mı verildi? Kimdir bu ölümün sorumlusu?" diye sordu.



CHP’li Umut Oran’ın Yılmaz Koçyılmaz’ın ölümüyle ilgili soru önergesi şöyle; "Görgü tanıklarına göre aracında kış lastiği ve zincir bulunan eski haber kameramanı Yılmaz Koçyılmaz’a neden trafik polisi tarafından kelepçe takılmaya çalışıldı? ’Zor kullanma’ yetkisine bir trafik polisi tarafından neden gerek duyuldu? Trafik polisi, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun hangi maddesine dayanarak bu yetkiyi kullanmaktadır?"



"Yapmayın ben tansiyon hastasıyım, kelepçelemeyinö diyen bir vatandaşın uyarısını polis memurunun dinlememesi nedeniyle yaşanan ölümün sorumlusu kimdir?"



"Ulusal haber merkezlerinde görev yapmış, rahatlıkla iletişim kurulabilecek bir yapıda olduğu bilinen eski medya mensubu Yılmaz Koçyılmaz’ın kelepçelenmek istenmesinin gerekçesi nedir? Yılmaz Koçyılmaz’ın öldürülmesi, görevli polisin ’makul şüphe’ uygulamasından mı kaynaklanmaktadır?"



"İç güvenlik paketi’ dediğiniz yasa değişikliği henüz TBMM’de görüşülmemişken kolluk tarafından uygulanması yönünde yazılı, sözlü talimat mı verdiniz?"



"Organik tarım işiyle uğrayan ve her akşam işyerinin olduğu Ayaş ilçesinden evinin bulunduğu Ankara şehir merkezine düzenli olarak gelip giden, yolun durumunu çok iyi bilen Yılmaz Koçyılmaz, yetere yatırılıp kelepçelenmeden engellenemez, ikna edilemez miydi? Koçyılmaz’ı durdurup kendisini zorla kelepçelemek isteyen, ölümüne yol açan trafik polisi ekibinde kimler vardı? Bu ölüm olayından sorumlu olan polis memurlarının isimleri, sicil numaraları ve görev yerleri, kısım-büro, şubeleri neresidir?"



"Görevini kötüye kullanan, yetki sınırlarını aşan, ölüme sebebiyet veren trafik polisleri hakkında inceleme, araştırma talimatı verdiniz mi? Söz konusu memurların daha önce benzeri biçimde vatandaşla yaşadıkları başka sorunlar, aldıkları adli-idari cezalar var mıdır, varsa bunların ayrıntıları nelerdir?"