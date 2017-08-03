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Dünya

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili, vatansız kaldı

Eski Gürcistan Devlet Başkanı ve daha sonra Ukrayna'nın Odessa valisi Saakaşvili'nin bütün pasaportları iptal edildi

03 Ağustos 2017 22:26

Gürcistan eski cumhurbaşkanı ve Ukrayna’nın eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili’nin bütün pasaportları, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi.

Daha öncesinde Gürcistan vatandaşlığından atılan Saakaşvili’ye iki yıl önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun inisiyatifiyle Ukrayna vatandaşlığı verilmiş ve Odessa’ya vali olarak atanmıştı.

Komsomolskaya Pravda Ukraine gazetesinin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklara dayanarak aktardığı habere göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun 28 Temmuz’da Saakaşvili’nin Ukrayna vatandaşlığını iptal etmesinin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ABD makamları ile temasa geçerek, halen ABD’de bulunan Mihail Saakaşvili’nin bütün pasaportlarının iptal edildiğini duyurdu. Böylelikle Saakaşvili’nin Ukrayna’ya girmesinin yasaklanmasının yanısıra, ABD’den üçüncü bir ülkeye girişinin de engellendiği belirtiliyor.

Vatansız statüsüne girdi

Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, bundan iki yıl önce, Gürcistan makamları tarafından Gürcistan vatandaşlığından çıkartılmış ve hakkında görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla dava açılmıştı. Saakaşvili’ye yine iki yıl önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun inisiyatifiyle Ukrayna vatandaşlığı verilmiş ve Saakaşvili, Odessa’ya vali olarak atanmıştı. Ancak, Ukrayna yönetimiyle arasının açılması nedeniyle Saakaşvili, geçen yılın sonlarında valilik görevinden alındı. Bu olayın ardından Saakaşvili, Ukrayna yönetimine muhalefete başlamıştı. Ukrayna yönetiminin aldığı kararın ardından Saakaşvili, “vatansız” statüsüne girmiş oldu.

Saakaşvili, Ukrayna yönetiminin kararına tepki olarak, ABD Cumhurbaşkanı Donald Trump ve diğer ABD’li siyasetçilerle çekilmiş fotoğraflarını Facebook hesabından paylaşarak, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun kendisini dünyada izole etmeye gücünün yetmeyeceğini ifade etti. (DHA)

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