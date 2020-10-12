Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye Atina'da yumruklu saldırı

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Saakaşvili, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Gürcistan vatandaşları ile yaptığı görüşme sırasında kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Gürcistan'daki devlet başkanlığı görevi sırasında zimmetine para geçirme ve görevi kötüye kullanma suçları nedeniyle aranan eski Cumhurbaşkanı Mikheil Saakaşvili, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Gürcistan vatandaşları ile bir araya geldi. Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenecek parlamento seçimleri hakkında bilgi veren Saakaşvili, görüşme sırasında kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırının ardından Atina polisi kalabalığı dağıtarak, Saakaşvili'yi bölgeden uzaklaştırdı.

Saldırının ardından açıklama yapan Saakaşvili, Gürcistan'daki rakiplerini saldırıyı organize etmekle suçladı. Saakaşvili, Yunan polisine meydana gelen saldırı karşısında aldığı önlemler için teşekkür ederek, "Son derece profesyonel, hızlı ve yeterli tepki, provokasyonu önleyen ve toplantı sırasında yurttaşlarımızın güvenliğini sağladığınız için teşekkür ederiz" dedi.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, Saakaşvili'nin Gürcistan vatandaşları ile sokakta görüşme yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından kafasından defalarca yumruklandığı görülüyor. (İHA)