Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, cezaevinde gardiyanların kendisine şiddet uyguladığını söyledi

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Gürcistan'ın Rustavi kentindeki tutuklu bulunduğu 12. hapishanede 1 Ekim'den bu yana açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, gardiyanların saldırısına uğradığını iddia etti.

Avukatı aracılığıyla bir açıklama yayımlayan Saakaşvili, gardiyanların kendisine "sözlü tacizde bulunduğunu, boynuna yumruk attığını, saçından tutup yerde sürüklediğini" ifade etti.

Saakaşvili, pazartesi günü "öldürülebilmesi" için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Siyasi gerekçelerle tutuklandığını söyleyen Saakaşvili, kendisine verilen cezayı protesto etmek için 39 gündür yemek yemiyor.

Halihazırda Ukrayna vatandaşı olan Saakaşvili, 29 Eylül'de gizli yollarla Gürcistan'a gelmişti.



Gürcistan'da hakkında açılan birkaç ceza davası kapsamında aranan Saakaşvili, 8 yıl aradan sonra döndüğü ülkesinde tutuklanarak cezaevine koyulmuştu. Gürcü siyasetçi, Rustavi şehrindeki cezaevinde tutuluyor.