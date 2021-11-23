Eski Güney Kore diktatörü Chun Duhvan, 90 yaşında öldü

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Güney Kore'yi 8 yıl boyunca demir yumrukla yöneten ve 165 insanın öldürüldüğü Gwanju Katliamı'nın emrini veren eski diktatör Gwanju Katliamı'nın emrini , 90 yaşında öldü.

Duhvan'ın eski basın sözcüsü, diktatörün uzun süredir kan kanseriyle mücadele ettiğini ve son zamanlarda sağlığının kötüleştiğini ifade etti. Duhvan'ın bu sabah Seul'daki evinde öldüğü ve cesedinin gün içinde yapılacak cenazeden önce hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Eski bir ordu komutanı olan Duhvan, 1980 Gwanju Katliamı'nda silahsız demokrasi yanlısı protestocuların öldürülmesiyle ilgili olarak hüküm giymiş, idam cezasına çarptırılmış ve daha sonra affedilmişti.

Darbeyle yönetime gelen Duhvan'ın devlet başkanlığı yaptığı yıllar, Güney Kore'de akıllara şiddet ve baskıyı getiriyor.