Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edildi

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Mahkemeye itaatsizlik yaptığı için 15 ay hapis cezasına çarptırılan Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, cezasının 2 ayını çektikten sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Zuma, kendi döneminde yapıldığı iddia edilen yolsuzluklarla ilgili süreçte mahkemeye çağrılmasına rağmen ifade vermeye gitmediği için tutuklanmıştı.

The Guardian, Zuma'nın hapisten çıkmasının Güney Afrika'da öfkeye sebep olabileceğini ve hukukun üstünlüğü ile ilgili tartışmaları büyütebileceğini ifade etti.

Zuma'nın hapis cezasına çarptırılması, 27 yıl önce biten apartheiddan bu yana görülen en ciddi şiddet olaylarının yaşanmasına sebep oldu. Yetkililere göre protesto ve yağmalarda 200'den fazla insan hayatını kaybetti. Soruşturmayı yönetenler, olayların Zuma'nın serbest kalması veya mevcut hükümetin çökmesi için bilinçli olarak provoke edildiğini iddia ediyor.

Hapisten çıkmasıyla ilgili açıklamada Zuma'ya "herhangi bir vatandaşa nasıl davranılıyorsa öyle davranıldığı" iddia edilirken eski liderin cezasının kalanı boyunca gözlem altında tutulacağı bildirildi.