Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma, mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, mahkemeye itaatsizlik yaptığı gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zuma, geçen aylarda bir yozlaşma soruşturmasında ifade vermek için mahkemeye çağrılmasına rağmen gitmemişti.

2009-2018 arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapan Zuma hakkındaki karar açıklanırken mahkeme salonunda değildi. Hakim, 79 yaşındaki Zuma'ya 5 gün içinde teslim olma emri verdi.

Zuma, kendi döneminde yapıldığı iddia edilen yolsuzluklarla ilgili süreçte mahkemeye çağrılmasına rağmen ifade vermeye gitmemişti.

Salı günkü duruşmada Hakim Sisi Khampepe, "Anayasa Mahkemesi'nin Sayın Zuma'nın mahkemeye itaatsizlik ettiği sonucuna varmak dışında yapabileceği bir şey yoktur" dedi.

Hakim, "Yapılan şey yasa dışıdır ve cezalandırılacaktır. Elimde Sayın Zuma'ya hapis cezası vermek dışında bir seçeneğim bulunmuyor. Umarım bu hukukun üstünlüğünün her zaman kazanacağı mesajını verir" dedi.