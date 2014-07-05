Eski G.Saraylı Mondragon futbolu bıraktı

Kolombiya’nın emektar file bekçisi Aly Faryd Mondragon, Brezilya’ya 2-1 yenilerek Dünya Kupası’na veda etmelerinin ardından profesyonel futbolculuk kariyerine son verdi.

43 yaşındaki kaleci, 2001-2007 yılları arasında Türkiye’de Galatasaray’ın formasını terletmiş ve 2 Süper Lig Şampiyonluğu yaşamıştı. Kariyerinde sayısız başarı bulunduran Mondragon, çeyrek finalde elenmelerinin ardından Fortaleza’da bir açıklama yaptı. Veteran eldiven, “Profesyonel bir oyuncu olarak Estadio Castelao benim son stadyumum oldu. Bu harika grubun bir parçası olabildiğim için çok mutluyum” dedi.

Mondragon, ülkesinin Japonya’yı 4-1 mağlup ettiği grup maçında 6 dakika boyunca sahada kalarak Dünya Kupaları tarihinin en yaşlı futbolcusu unvanını elde etti.

Mondi, ülkesinin takımlarından Deportivo Cali’nin kalesini koruyordu.