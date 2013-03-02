Eski G.Saray'lı Alper Tezcan intihara kalkıştı

UEFA Kupası'nı kazanan kadroda yer alan Alper Tezcan icra memurlarının madalyasına el koyması üzerine intihara kalkıştı.

Galatasaray’ın, UEFA Kupası’nı havaya kaldıran kadrosunda yer alan Alper Tezcan, işyerine ve evine icra gelmesi nedeniyle dün akşam saatlerinde ilaç içerek intihar girişiminde bulundu.

Aslan’ın, UEFA Kupası’na giden yolda İstanbul’da Bologna ile oynadığı maçta ayağı kırılan ve futbol yaşantısı ciddi anlamda sekteye uğrayan genç yıldız, son yıllarda yokluklarla mücadele etmeye çalışıyordu.

Ekonomik sorunlar nedeniyle UEFA Kupası Finali’nde aldığı madalyayı satışa çıkaran ancak camianın ileri gelenlerinin katkıları sonrası bu kararından vazgeçen Alper Tezcan, birkaç gün önce yaşadığı travma sonrası hayatına kıymak istedi.



Yakınları kurtardı



Alper Tezcan’ı intihara sürükleyen süreç şöyle yaşandı: İşlettiği futbol okuluna gelen icra memurları, yakındaki evinin adresini de tespit etti. Eve giden memurlar değerli eşyaları aldıktan sonra, bir kutu içindeki UEFA Kupası madalyasına el koydu. Madalyasının alınmasına çok içerleyen Tezcan, dün akşam saatlerinde ilaç içerek intihara kalkıştı. Tezcan, yakınlarının zamanında müdahalesiyle kurtarıldı ve hastanede tedavi altına alındı.