Eski G.Saray'lı Alper madalyasını sattı yine de yetmedi

T24 - Ameliyat masrafları yüzünden tüm malları haczedilen Tezcan Ailesi şimdi her yağmurda sular altında kalan Silivri’deki bu evde yaşıyor...

Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı kazandığı sezon, 9 Aralık 1999’da Ali Sami Yen Stadı’nda Bologna FC maçında 89. dakikada oyuna giren Alper Tezcan’ın (31) 90+1’de ayağı kırılınca hayatı kabusa döndü. 12 kez ameliyat olan sporcu, ameliyat masrafları için girdiği borcun altından kalkamadı. Ailece borç batağına saplanan Tezcan ailesi şimdi ahırdan bozma evde yaşam mücadelesi veriyor.



Kimse sahip çıkmıyor

Kimsenin sahip çıkmadığı eski GS’li Tezcan, başına gelenleri şöyle anlattı: “10 senedir huzurum yok. 12 ameliyat olmama rağmen sağ ayağımda erime var. Bir işe girip çalışamıyorum bile. Hem ayağımın eski haline dönmesini hem de aileme çektirdiğim işkencenin son bulmasını istiyorum. Annem 600 TL’ye akşama kadar çalışıp eve bakıyor. Benim ameliyat masraflarım için ellerinde ne var ne yok sattılar. Bankalardan halam, babam, annem, kardeşim ve ben ameliyatlarım için çok kredi çektik. Aldığımız krediler yüzünden halamın evine, babamın hatlı minübüsüne, evine ve arsalarına icra geldi. Bazı bankalar bu şekilde alacaklarını aldı. Yine de borçlarımızı kapatamadık. Başka bankalara da yaklaşık 250 bin TL borcumuz var. Şimdi de bu ahırdan bozma evde yaşıyoruz. Bankanın avukatları burası için bile icra işlemi başlatacaklarını söyledi. Bizim bu evden başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Artık büyük Galatasaray camiasının bana ve aileme sahip çıkmasını istiyorum. Benimle birlikte ailemin de bu acıları yaşamasına dayanamıyorum. En sonunda kendimi öldüreceğim. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Özhan Canaydın yardım sözü verdi ama ömrü yetmedi. Ben Galatasaray için ayağımdan oldum. Sadece bir ameliyatımı kulüp üstlendi. Geriye kalan 11 ameliyat için kredi çekmediğim yer kalmadı.”



